قرار جديد لمجلس الوزراء اللبناني حتى لو قدم جورج قرداحي استقالته

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن الأزمة ستطول في لبنان بسبب حسابات سياسية داخلية في لبنان.

مصدر نيابي بارز ذكر أن مجلس الوزراء لن يعاود جلساته الأسبوعية في حال استجاب وزير الإعلام جورج قرداحي للدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

وبحسب ما نقلته “الشرق الأوسط”، فإن عدم انعقاد المجلس سيكون في حالة ما لم يؤخذ بطلب الثنائي الشيعي بتنحي القاضي البيطار.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس لا يؤيد استقالة الحكومة وأنه ماض بدعمه لرئيسها نجيب ميقاتي.

ونوه أن الاستقالة تأخذ البلد حتما إلى الفراغ وهذا ما يتعارض مع الرهان عليها لإخراجه من الأزمة.

وأكد المصدر أنه لا جلسة لمجلس الوزراء سيحضرها قرداحي لأن لدى ميقاتي رغبة بعدم تحديه لدول الخليج، حيث يسعى لتصويب العلاقة معها كأساس لإنهاء الأزمة لأن لا مصلحة للبنان إلا بالتواصل مع محيطه العربي.