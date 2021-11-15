الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قرار جديد لمجلس الوزراء اللبناني حتى لو قدم جورج قرداحي استقالته

قرار جديد لمجلس الوزراء اللبناني حتى لو قدم جورج قرداحي استقالته
0

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن الأزمة ستطول في لبنان بسبب حسابات سياسية داخلية في لبنان.

مصدر نيابي بارز ذكر أن مجلس الوزراء لن يعاود جلساته الأسبوعية في حال استجاب وزير الإعلام جورج قرداحي للدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

وبحسب ما نقلته “الشرق الأوسط”، فإن عدم انعقاد المجلس سيكون في حالة ما لم يؤخذ بطلب الثنائي الشيعي بتنحي القاضي البيطار.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس لا يؤيد استقالة الحكومة وأنه ماض بدعمه لرئيسها نجيب ميقاتي.

ونوه أن الاستقالة تأخذ البلد حتما إلى الفراغ وهذا ما يتعارض مع الرهان عليها لإخراجه من الأزمة.

وأكد المصدر أنه لا جلسة لمجلس الوزراء سيحضرها قرداحي لأن لدى ميقاتي رغبة بعدم تحديه لدول الخليج، حيث يسعى لتصويب العلاقة معها كأساس لإنهاء الأزمة لأن لا مصلحة للبنان إلا بالتواصل مع محيطه العربي.

مواد ذات صلة

البطريرك «الراعي» في نداء أخير: المطلوب من «قرداحي» شيء واحد وعليه فعله

البطريرك «الراعي» في نداء أخير: المطلوب من «قرداحي» شيء واحد وعليه فعله

على المكشوف.. وزير الداخلية اللبناني: يجب على «جورج قرداحي» تقديم استقالته

على المكشوف.. وزير الداخلية اللبناني: يجب على «جورج قرداحي» تقديم استقالته

جورج قرداحي يتحدى الحكومة ويحرق لبنان.. بيان جديد بإعادة هيكلة وزارة الإعلام

جورج قرداحي يتحدى الحكومة ويحرق لبنان.. بيان جديد بإعادة هيكلة وزارة الإعلام

جورج قرداحي : لا يمكنني تحدي المملكة ومستعد للاستقالة بـ«ضمانات»

جورج قرداحي : لا يمكنني تحدي المملكة ومستعد للاستقالة بـ«ضمانات»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>