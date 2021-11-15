“هواوي” تكشف عن أجهزتها الجديدة خلال أيام.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “هواوي” الصينية أنها تنوي الكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة في مؤتمر صحفي عالمي يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأكدت الشركة أنها ستكشف عن منتجات ضمن نظامها البيئي الذكي، الذي يتضمن ساعة “ووتش جي تي رنر” الذكية الجديدة حسب الموقع التقني “جي إس إس آرينا” المتخصص.

وكشف الشركة عن المفاجأة الكبرى التي يتضمنها المؤتمر، حيث سيتم إطلاق إصداراً جديداً من حاسب “ميت بوك إي” الهجين، الذي يجمع بين الحاسب المحمول واللوحي ويتمتع باثنين من المعالجات أحدها مخصص للنسخة اللوحية والآخر للنسخة المحمولة، بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام تشغيل “ويندوز 11”.

وأشارت “هواوي” إلى أن الحاسب سيظهر للعالم بشكل مختلف وسيكون أنحف من الحواف، وبجوانب منحنية قليلًا ومتوافق للعمل مع القلم الذكي ومزوداً بمستشعر بصمة الإصبع.