شاهد.. السيول تختلط مع مياه البحر في شاطئ السيف جنوب جدة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للسيول وهي تختلط مع مياه البحر في شاطئ السيف جنوب جدة.

وأظهر الفيديو السيول تندفع نحو مياه البحر، الأمر الذي جعل لون المياه يتغير من الأزرق إلى اللون الرمادي بفعل اندفاع المياه.

وشهدت جدة أمس الأحد، أمطاراً غزيرة وجريان للسيول، مصحوبة برياح نشطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.