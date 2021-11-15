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الإصابات تجاوزت 253 مليوناً.. العالم ينتظر شتاءً مرعباً بسبب «كورونا» والولايات المتحدة في المقدمة

الإصابات تجاوزت 253 مليوناً.. العالم ينتظر شتاءً مرعباً بسبب «كورونا» والولايات المتحدة في المقدمة
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تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن شتاء هذا العام سيكون صعباً، وفق عدد الإصابات حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجدة، والتي تجاوزت 253 مليون مصاب.

بينما وصل عدد الوفيات حول العالم منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل عامين 5.10 مليون وفاة.

وتأتي الولايات المتحدة وبريطانيا في المقدمة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الأول الأحد، أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 38351 حالة جديدة، تبعتها 157 وفاة.

بينما ذكر مرصد جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة أن دلائل قوية على أن الفيروس عاود هجوما شرسا على شمال شرق البلاد، بإحداث إصابات متزايدة في سبع ولايات.

وأضاف أن متوسط الحالات الجديدة هناك قفز الأسبوع الماضي بنسبة 11% الى ما لا يقل عن 14318 إصابة جديدة الخميس الماضي.

وبعد الولايات المتحدة وبريطانيا ظهرت المعاناة في هولندا، حيث بدأ الإغلاق الجزئي، ما أثار احتجاجات غاضبة من الرافضين للتدابير الاحترازية.

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