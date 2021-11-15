استقالة 175 ألف موظف وأكثر من 7 آلاف أجنبي يغادرون سوق العمل يوميًا

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تقدم أكثر من 175 ألف موظف وموظفة من المواطنين، باستقالتهم من التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، وهو ما يعد 5 أضعاف المستبعدين نتيجة انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل، وذلك حسب أسباب ترك العمل في الربع الثاني2021.

وجاء عدد المستقلين من عملهم بواقع 175.550 موظفاً وموظفة، و31.785 موظفاً وموظفة مستبعدين لانتهاء العقد وعدم التجديد، كما تظهر الأرقام مغادرة نحو 7085 أجنبياً لسوق العمل يومياً.

وأظهر تحليل نشرته صحيفة الوطن، استناداً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمرصد الوطني للعمل المحدثة في أكتوبر الماضي استبعاد 1.419.103 موظفين وموظفات في النصف الأول من العام الجاري، بينهم 536.757 سعودياً بنسبة 37.82 %، وأجنبي 882.346 بنسبة 62.18 %، مقارنة بـ946.528 في الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 308.943 سعودياً و637.485 أجنبياً.

فيما شهد الربع الثاني من العام الجاري استبعاد 739.08 موظفين وموظفات من التأمينات الاجتماعية بينهم نحو 291.612 سعودياً وسعودية، ونحو 447.468 غير سعوديين، يمثلون عدد من تم استبعادهم من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من قِبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وهم الذين تركوا العمل سواء عادوا إلى العمل أو لا.

وجاء بعض أسباب المستبعدين كالتالي:

استقالة.

انتهاء عقد.

فسخ عقد.

إعادة هيكلة المنشأة.

نقل فروع المنشأة.

فصل.

إنهاء نشاط.

الإفلاس وغيرها.

ويبين المؤشر أسباب ترك العمل للمستبعدين في الربع الثاني من عام 2021 والتي بلغت 13 سببا، حيث يتبين أن السبب الأول لترك العمل هو (الاستقالة)، حيث بلغ نسبتها 60.2 % يليها (انتهاء عقد العمل) حيث بلغت نسبته 10.9 % ثم يليها (إنهاء نشاط) حيث بلغت نسبته 6.7 % ثم يلي بعد ذلك فسخ العقد بموجب مادة (80) من نظام العمل 5.4 %.