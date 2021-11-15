مسؤول إيراني: المملكة دولة أساسية وعازمون على تعزيز علاقتنا

تواصل- وكالات:

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، إن أعضاء اللجنة النيابية ناقشوا خلال اجتماعهم (الأحد)، بحضور مساعدي وزير الخارجية القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لإيران مع دول الجوار لا سيما السعودية، إضافة إلى آخر المستجدات في هذا الخصوص.

وأكد في تصريحات صحفية، أن إيران تعتبر السعودية من الدول الأساسية في المنطقة وأن إيران لديها مصالح في بعض الدول الإقليمية.

وشدد مشكيني على أن إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار خاصة المملكة، ويبدو أنها لا تواجه عقبات أساسية في هذا الخصوص.