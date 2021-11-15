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مختص: غياب رقابة الوالدين قد يعرض الأطفال للتحرش والاستدراج عبر الإنترنت

مختص: غياب رقابة الوالدين قد يعرض الأطفال للتحرش والاستدراج عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المهندس فهد الدريبي، المختص في الأمن السيبراني والتقنية، من خطورة غياب رقابة الوالدين بشأن استخدام الأطفال للإنترنت، مؤكدًا أن ذلك قد يعرضهم لمشكلات شديدة الخطورة.

وقال الدريبي، خلال لقائه على قناة “روتانا خليجية”: “الكثير من المشكلات يمكن أن تواجه الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت، مثل سرقة حساباتهم في بعض الألعاب، وصولًا لبعض الجرائم غير الأخلاقية”.

وأضاف الدريبي أن هذه المشكلات قد تشمل تعرض الأطفال لمخاطر التحرش الجنسي أو الاستدراج أو حتى الاختطاف في حالة تسريب البيانات الشخصية.

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