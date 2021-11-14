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مطالبات بغلق «سناب شات» لمدة شهرين لهذا السبب
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تواصل- فريق التحرير:

انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضرورة فرض مزيد من الرقابة والتنظيم على تطبيق التواصل الاجتمااعي الشهير “سناب شات”، من أجل حماية المجتمع وتنظيم المحتوى.

وطالب داعمو هذا المقترح أن يتم تعليق التطبيق لمدة 60 يومًا، لحين الانتهاء من هذه الإجراءات، خاصة بعد ظهور العديد من الفيديوهات عليه التي أثارت الجدل، ولا تتماشى مع قيم وعادات المجتمع.

وأطلق هذا المقترح الكاتب هادي بن حسن الفقيه، وأيده فيه عديد المغردين.

وكتب “الفقيه” عبر حسابه على “تويتر” :” مقترح وربما يجد مرحب ومعارض، ولكن رأي شخصي أن يعلق تطبيق سناب شات لمدة ٦٠ يومًا لمزيد من الحوكمة والتنظيم، حماية للمجتمع وتنظيم المحتوى”.

وأضاف :” وكما يقول الإمام الشافعي :”رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب”..والله من وراء القصد”.

وأبدى عديد من متابعيه تأييدهم لهذا المقترح، في الوقت الذي رفضه البعض أيضًا.

وعلق أحدهم بالقول :” اتفق معك بخصوص الحوكمة والتنظيمات وأضف عليها ضرورة وجود (قائمة عقوبات) ايضا لحماية المجتمع من بعض المحتوى الغير مناسب لمجتمعنا من حيث قيمنا الدينيه والمجتمعية.. ولا اتفق معك بخصوص تعليق التطبيق لان فيه قطع ارزاق للمستفيدين منه”.

وقالت أخرى :” ياليت لو يتم حظر سناب شات و تيك توك.. السوء و الشر والخبىث فيها أكثر من الحسن”.

فيما علق آخر :” ياليت يتم إيقاف سناب شات في السعودية على الأقل محاكمة من يصور الناس في الأسواق والشوارع وإظهار عيوبهم وأسرارهم والتدخل في خصوصياتهم”.

بينما قال أحد المعلقين :” اقتراح غير جيد وغير مقبول ، والسبب أنه يجب أن يكون هناك حرية وسعة صدر ، ومن يتجاوز الحد الحكومة والنيابة موجودة”.

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