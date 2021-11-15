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طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على هذه المناطق

طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف. ولايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية غرباً وشمالية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نص المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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