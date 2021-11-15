تحذير للرجال من الإفراط في تناول هذا الطعام.. يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن البيض، الذي يعد جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة كبيرة.

وأوضحت الدراسة، أن الإفراط في تناول عنصر الكولين الموجود في البيض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70%. ووجدت الدراسة أن الكولين موجود بتركيزات كبيرة في خلايا سرطان البروستاتا.

وتابعت الدراسة أن بروتين الكولين عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلامة الهيكلية لغشاء الخلية، وهو مهم للنقل العصبي ونمو الدماغ، ويشارك أيضًا في تعديل التعبير الجيني، وفقا لـ”صحيفة تايمز أوف إنديا”.

وبينت الدراسة أن الاستهلاك اليومي الموصى به من الكولين هو حوالي 450 مجم في اليوم للبالغين، وهي الكمية الموجودة في ثلاث بيضات. وتعتبر اللحوم والدواجن والحليب أيضًا مصادر غنية بالكولين، حيث تم فحص مستويات الكولين للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا. لكن أسلوب حياتهم في الماضي، ونظامهم الغذائي، ومدى نشاطهم لم يؤخذ في الاعتبار. وبالتالي، ليس من الممكن إلقاء اللوم على طعام معين في مخاطر الإصابة بالسرطان تمامًا.

ووجدت الدراسات أيضًا وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة وارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.