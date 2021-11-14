طبيب يتسبب في وفاة امرأة ثلاثينية بالطائف.. وهكذا كان العقاب

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قررت الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف، معاقبة طبيب تسبب في وفاة امرأة ثلاثينية إثر مضاعفات حدثت لها بعد عملية التكميم، بإلزامه بدفع نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال للحق العام.

وترجع القضة إلى قبل عدة أعوام عدة عندما تلقت صحة الطائف شكوى حول وفاة سيدة ثلاثينية بعد عملية تكميم، وسارعت الصحة لمباشرة الحالة وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع مثل هذه البلاغات.

فيما بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه إدارة صحة الطائف بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل من له علاقة بالحالة، وبينت حينها صحة الطائف أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بكافة أنواعها في المحافظة.

ونقلت صحيفة عكاظ، عن المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن القضية باشرتها إدارة الالتزام التي تقوم بالإشراف على القطاع الخاص، وصدر الحكم بإلزام الطبيب بدفع نصف الدية وكذلك تغريمه مبلغ 100 ألف ريال الحق العام.

وأشار إلى أن صحة الطائف تتابع جميع القضايا بعد عمليات التحقيق، وفي حال وجود أخطاء طبية تتم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية، للنظر فيها وإصدار الأحكام.