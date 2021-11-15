«مختار عالم» يروي قصة مشواره من البداية وحتى تعيينه بمصنع كسوة الكعبة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روى الأستاذ مختار عالم، بعد حصوله على الجنسية السعودية، قصة مشواره منذ البداية وحتى تعيينه في فريق مصنع كسوة الكعبة المشرفة.

وقال عالم لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه في الصف الثالث الابتدائي دخل حلقات التحفيظ ، وحفظ القرآن الكريم في تسعة أشهر، وفي تلك السنة، في الصيف كانت تقام في المسجد الحرام دورات خطية، فجاءني أحد الزملاء وقال لي أنت حفظت القرآن في مدة قصيرة، لماذا لا تسجل في مدرسة تحسين الخط وتنجح كما نجحت في حفظ القرآن؟، وبفضل الله سجلت في تلك الدورات وتفوقت الحمد لله”.

وأضاف “في السنة التي تلتها تقدمت لأدرس وكان هناك قلة من المدرسين، والمدرس الذي تقدمت إليه للدراسة قال لي لن نقبلك طالباً ولكن نقبلك معلماً، ولكن اشترطت عليه أنني بعد التعليم سأتعلم عنده وأنا حينها في الصف الرابع الابتدائي، وكنت معلماً للخط العربي من الصف الرابع الابتدائي وقمت بالتدريس في دورات الحرم لأكثر من 20 سنة، في مختلف المناطق.

وتابع مختار عالم: “وفي عام 1422 هجرية كان هناك أحد رجال الأعمال في جدة وهو خطاط اسمه محمد سالم باجنيد – توفي رحمه الله – وعندما رأى أعمالي قال لي لماذا لا تقدم للكسوة، ووعد بمساعدتي وبالفعل قدم أعمالي، وهناك رأوا أعمالي وأعجبوا بها وتم اختباري في جامعة أم القرى وتم تعييني في مصنع الكسوة المشرفة.