مأساة على الحدود.. وفاة 11 لاجئ بين بيلاروسيا وبولندا

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يعاني المهاجرون مأساة حقيقية على الحدود بين دولتي بولندا وبيلاروسيا حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 11 بعد العثور على جثة شاب سوري.

وعثر على جثة شاب سوري قرب الحدود البيلاروسية-البولندية، بحسب ما أعلنت السبت الشرطة البولندية، موضحة أنه “لم تُحدّد أسباب الوفاة على الفور”.

وأوضحت الشرطة البولندية أنها عثرت على جثة شاب سوري في بولندا قرب الحدود مع بيلاروسيا، وسط تزايد التوتر الدولي بشأن أزمة مهاجرين يتهم الاتحاد الأوروبي سلطات بيلاروسيا بتدبيرها.

ولفظ بعض هؤلاء المهاجرين أنفاسهم الأخيرة بالفعل، وثمة مخاوف بشأن سلامة الباقين في الطقس الشتوي وتدني درجات الحرارة على الحدود بين البلدين.