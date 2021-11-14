يبكي مثل الطفل ويتحدث مع البشر.. أغرب ما يمكن أن تشاهده من طائر القيثارة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

لا يعلم كثيرون عن طائر القيثارة، أنه يتحدث مع البشر ويقلد الأصوات بشكل غير مسبوق لا يُقارن بالببغاوات، فهو يمكنه أن يظهر ويختفي فجأة ويخزن أصوات كل ما يدور حوله لمدة 100 عام.

وفي هذا التقرير نرصد لكم في معلومات مختصرة أغرب صفات هذا الطائر- الذي لا يطير- :

1- ظهوره واختفائه المفاجئ يعد من العجائب التي تستحق الذكر.

2- تعتبر هذه الميزة هي سبب عدم معرفة البشر له منذ القدم.

3- الغريب حقا أنه لا يمكن لأحد أن يعرف أين يذهب هذا الطائر المعجزة، رغم عدم قدرته على الطيران لمسافات طويلة.

4- له قدرة هائلة على تقليد الأصوات وهذا القدرة لا تتشابه مع أي طائر آخر حتى الببغاوات.

5- لو استمع الطائر لصوت نفسه فإنه قادر على تقليده، حتى الأصوات التي تصدر عن الأشياء الجامدة كارتطام شيء بشيء أو تحرك المياه أو جريان الهواء.

6- يستطيع طائر القيثارة أيضا تخزين الأصوات لمدة 100 عام.

7- أثبتت الدراسات والأبحاث أنه يستطيع تخزين كافة الأصوات الذي سمعها خلال مائة عام وإخراجها في الوقت المناسب.

8- يقدر عمره الذي يعيشه بـ 120 عامًا.

9- ليس من الطبيعي أن يتحدث طائر مع البشر، وروى بعض الصيادين أن طائر القيثارة قد تحدث إليهم.

10- يرتدي طائر القيثارة تاجاً على رأسه دائمًا ويظهر هذا التاج عندما يقوم بنفش الريش الموجود أعلى رأسه.