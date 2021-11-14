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أمير الرياض: مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان إضافة ملهمة لتنمية القطاع غير الربحي

أمير الرياض: مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان إضافة ملهمة لتنمية القطاع غير الربحي
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تواصل – واس:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله –، على إعلانه إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في مدينة الرياض، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم.

وأضاف سموه أن إعلان سمو ولي العهد عن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم في الرياض يأتي امتداداً لما يوليه سموه -حفظه الله- من اهتمام ورعاية ودعم لكل ما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز للأعمال التطوعية وتأهيل للقيادات الشابة لتسهم في مسيرة البناء والعطاء لهذا الوطن المبارك.

وأكد سموه أن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بما تضمه وبما تسعى إليه من أهداف ستشكل إضافة نوعية لمدينة الرياض، ومعززة لجوانب التنمية والإبداع والابتكار وجودة الحياة، وملهمة في تنمية القطاع غير الربحي وتقديم الإسهامات المجتمعية، وتشكيل بيئة جاذبة تعكس ما تقدمه المملكة وقيادتها الحكيمة من رؤى وإستراتيجيات لتحقيق مستقبل مشرق للمملكة والعالم، يسهم فيه أبناء هذا الوطن المعطاء.
وفي ختام تصريحه سأل سموه الله سبحانه أن يحفظ هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزه ونصره.

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