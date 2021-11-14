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غضب من تخاذل الجيش..«حزب الله» يحول افتتاح بئر مياه إلى عرض عسكري

غضب من تخاذل الجيش..«حزب الله» يحول افتتاح بئر مياه إلى عرض عسكري
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة أثارت الغضب بين السياسيين والنشطاء في لبنان، حوّلت مليشيا “حزب الله” اللبناني، افتتاح بئر مياه في منطقة بعلبك إلى ما يشبه العرض العسكري عبر انتشار عناصر مدججة بالأسلحة، وإقامة حواجز عملت على إيقاف السيارات في المنطقة، وتركيب كاميرات مراقبة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر العديد من النشطاء والسياسيين عن استيائهم من هذا المشهد في ظل عدم تحرك الجيش، ومحاولات الحزب لتحويل لبنان إلى مقاطعة إيرانية.

وكتب النائب في “حزب القوات اللبنانية”، شوقي الدكاش على حسابه بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلاً: “نضع أخبار انتشار عناصر من حزب الله في جرود عيون السيمان وتركيب كاميرات وإقامة حواجز في عهدة الجيش اللبناني ونطالبه بالتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأضاف :”نذكّر حزب الله بأن طريق سوريا وإيران لا ولن تمر من عيون السيمان، كما لم تمر طريق فلسطين من جونية”.

كما كتب النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر”: “انتشار عناصر (حزب الله) في الجرد شأن معروف من كل من يعرف الجرد وكل السلطات السياسية والعسكريّة على علم”.

وكان بيان صادر عن مليشيا “حزب الله”، أعلن عن زيارة يقوم بها رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين في منطقة بعلبك والهرمل، يشارك خلالها في افتتاح بئر مياه في بلدة طاريا بالبقاع.

وقد أعلنت إذاعة “لبنان الحرّ” المقربة من “القوات اللبنانية” أَنَّ عناصر من مليشيا حزب الله بلباس أسود وبكامل أسلحتهم نفذوا انتشاراً كثيفاً في جرود عيون السيمان ونصبوا حاجزاً على بعد كيلومتر واحد من حاجز الجيش اللبناني في الطريق القديمة المؤدية إلى زحلة في البقاع، ولفتت إلى أن عناصر الحزب نصبوا كاميرات مراقبة في المكان وعمدوا إلى إيقاف بعض السيارات من دون معرفة خلفيات التوقيف.

وأفادت الإذاعة بأن الحزب كان كثف من وجوده بالآليات العسكرية ليلاً في المنطقة نفسها قبل أسابيع، ما أثار قلق المواطنين في المنطقة.

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