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«النمر» يحذر: تناول «الكبد النيئة» يسبب هذه الأضرار على الصحة

«النمر» يحذر: تناول «الكبد النيئة» يسبب هذه الأضرار على الصحة
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الأحد، بعدم تناول الكبد النيئة بسبب أضرارها وخطورتها على صحة الإنسان.

وقال النمر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحذير.. أكل الكبد نيئةً أياً كان مصدرها يزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيريه مثل EHEC”.

الجدير بالذكر أن خبراء الصحة يحذرون من تناول الكبد النيئة بسبب خطرها على الصحة وتسببها في انتقال أنواع من العدوى الطفيلية والبكتيرية إلى الإنسان.

 

 

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