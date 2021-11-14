الأرصاد : استمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق لمدة يومين

تواصل- فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار هطول الأمطار، اليومين القادمين- بمشيئة الله- على عدة مناطق بالمملكة.

وقال المركز عبر حسابه على “تويتر” :” بمشيئة الله استمرار فرصة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة اليومين القادمين على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، العاصمةالمقدسة، الطائف”.

وتابع :” أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليومين القادمين على مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وشمال منطقتي الرياض و الشرقية بمشيئة الله”.

وشهدت مدينة جدة والعاصمة المقدسة هطول أمطار- اليوم الأحد- من متوسطة إلى غزيرة تركزت على عدة أحياء، وتجمعت مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة والشوارع الفرعية والأحياء الخلفية، صاحبتها رياح سطحية نشطة.

وسجلت محطات الرصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد في المملكة كميات أمطار كبيرة خلال صباح الأحد. وشهدت بلدية جنوب جدة أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24.4 ملم، تبعتها محطة الخمرة التي سجلت 21.2 ملم، ثم الخالدية بـ 20.6 ملم.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل (الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة).

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب تجمّع مياه الأمطار، وجرى التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية.

وباشرت أمانة محافظة جدة الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد.