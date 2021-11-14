ضربة استباقية.. قتلى وجرحى بين صفوف الحوثي بعد تدمير مدرعة وأطقم للمليشيا في مأرب

تواصل- فريق التحرير

تكبدت ميلشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خسائر فادحة اليوم في عدة جبهات بمأرب، وذلك في الأرواح والعتاد الخاص بالمليشيا.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة شنوا هجوما استباقيا على مواقع معادية تمكنوا خلاله من تدمير قدرات المليشيا.

وأضاف أنهم أوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية رفيعة المستوى.

وأوضح المصدر العسكري أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش، أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للمليشيا وتدمير عربة مدرعة وعدة أطقم.

وقد تزامن ذلك مع استهدف طيران التحالف تجمعات للمليشيا، من خلال غارات مواقع في مناطق متفرقة جنوب مأرب.