واحد من مليون شخص في أوروبا و50 فردا في العالم..  فصائل دم لا نعرفها

تواصل- فريق التحرير

من المعروف لدينا فصائل الدم الكلاسيكية ” إيه – بي – أو”، لكن هناك فصائل دم نادرة لا نعرف عنها الكثير.

ويشمل التصنيف التقليدي (“ايه بي او” مع نظام “ريسوس” إيجابي أو سلبي)، ثماني مجموعات تتوافق مع 98 % من متطلبات نقل الدم: “إيه +” و”إيه -” و”بي +” و”بي -” و”ايه بي +” و”ايه بي -” و”أّو +” و”أو -“.

وبحسب ما ذكره موقع مونت كارلو فإن هذا التصنيف لا يكفي ليعكس التنوع الحقيقي لفصائل الدم.

وأضاف أنه يوجد في الواقع 380 فصيلة، بما في ذلك 250 تعتبر نادرة، تم إحصاؤها وفق طرق تصنيف مختلفة.

وحول فصائل الدم النادرة أوضح أن بعض المجموعات نادرة للغاية، مثل الحال مع فئة الدم المسماة “بومباي” واحد من كل مليون شخص في أوروبا أو “ريسوس معدوم” حوالي خمسين فردا في العالم.

وبحسب مؤسسة الدم الفرنسية، وهي هيئة عامة والجهة المسؤولة الوحيدة عن جمع الدم في البلاد فإن المجموعات النادرة في فرنسا، موجودة لأسباب وراثية بشكل أساسي لدى الأشخاص ذوي الجذور الإفريقية.

وأوضحت أن هناك ما بين 700 ألف شخص ومليون من أصحاب فئات الدم النادرة، يمثلون 10% من هؤلاء على دراية بالموضوع.