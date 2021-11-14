لفظ أنفاسه بجوار ابنته.. قناص حوثي يقتل مدنياً أمام منزله في تعز

تواصل – وكالات:

لفظ أب يمني أنفاسه الأخيرة، بينما كان جالساً بجوار ابنته أمام منزله، حيث استهدفه قناص حوثي فأرداه برصاصة قاتلة، في شرق مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية إن المواطن اليمني سنان أحمد علي العريقي (35 عاماً) قُتل إثر استهدافه برصاص قناص من ميليشيا الحوثي أثناء تواجده أمام منزله بحي كلابة شرق مدينة تعز، بينما كان جالسا بجوار منزله.

وتابعت المصادر أن القناص الحوثي الذي كان متمركزاً في “معسكر الأمن المركزي” عندما استهدف العريقي وأرداه قتيلاً على الفور.

وأكدت منظمات محلية ودولية سقوط مئات الضحايا في مدينة تعز، منذ بداية الحرب، أغلبهم من النساء والأطفال الذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ”الحدث”.

وأظهرت إحصاءات حقوقية مقتل وإصابة 17 ألفا و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 3916 طفلاً و1527 امرأة و1053 مسنا، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.