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عفو ملكي أردني عن 155 شخصًا في قضايا «إطالة اللسان»

عفو ملكي أردني عن 155 شخصًا في قضايا «إطالة اللسان»
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تواصل- وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بصدور الموافقة على إصدار عفو ملكي خاص عن المحكومين بـ”جرم إطالة اللسان”، والذي يتضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوماً.

وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة، الشهر الماضي، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وأمر العاهل الأردني في الثاني من أكتوبر الماضي حكومة بلاده السير بإجراءات “منح عفو خاص” عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ”إطالة اللسان” على الملك.

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