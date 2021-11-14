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الجيش اليمني: استعدنا مواقع جديدة في مأرب والانتصارات تتوالى بدعم المملكة (فيديو)

الجيش اليمني: استعدنا مواقع جديدة في مأرب والانتصارات تتوالى بدعم المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد العميد عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني، أن الانتصارات تتوالى والتقدمات مستمرة في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب وخاصة الجبهات الجنوبية.

وقال “إن الجيش اليمني استعاد مديريتي حريب والجوية جنوبي مأرب”، مضيفاً أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل حققوا تقدمات كبيرة والسيطرة على أماكن استراتيجية.

وتابع العميد مجلي “أن الجيش استطاع قمع الميليشيات الانقلابية وأن ينتقل من العملية الدفاعية إلى الهجومية”، مضيفا أن الطيران المقاتل كان له دور فعال في تدمير القدرات القتالية للميليشيات الانقلابية الحوثية، أنه إجمالًا تم تدمير 72% مما حشدته الميليشيات الانقلابية في الأيام الماضية”.

ووجه متحدث الجيش اليمني شكره للمملكة على تقديم الدعم الطيراني المتواصل وكذلك الدعم اللوجيستي المتميز والتي ساهمت في تحقيق هذه الانتصارات المتتالية.

 

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