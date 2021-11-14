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برنامج ريف يوضح أهم المحاصيل التي يتم دعمها مع قرب الشتاء

برنامج ريف يوضح أهم المحاصيل التي يتم دعمها مع قرب الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج ريف، اليوم الأحد، أن المحاصيل البعلية من أهم المحاصيل التي يتم دعمها لاسيما مع قرب موسم الشتاء وهطول الأمطار.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بمناسبة قرب الشتاء ومواسم الأمطار نذكركم بأن أحد أهم القطاعات اللي نهتم فيها وندعمها، قطاع المحاصيل البعلية أو المطرية”.

وأشار البرنامج، إلى أن المحاصيل البعلية هي “المحاصيل الغذائية التي تعتمد سقايتها بشكل أساسي على مياه الأمطار وهي أحد أهم القطاعات المدعومة في برنامج ريف”.

ما هو برنامج ريف ؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أما عن شروط القبول في برنامج ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك، ورفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- يشترط أيضا حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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