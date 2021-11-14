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أمانة عسير وبلدياتها تواصل معالجة التشوهات البصرية من مخلفات البناء

أمانة عسير وبلدياتها تواصل معالجة التشوهات البصرية من مخلفات البناء
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تواصل – أحمد علي المحلي:

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال خلال الاسبوعين الماضيين معالجة أكثر من ١٠٣٤٨ متراً طولياً للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية ، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو٥٣٤٤ م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

يواكب ذلك صيانة التجهيزات الداخلية لـ٤٢٢ عامود إنارة ، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها ٢٤٥٣م2 ، وإزالة وتحسين ٣٠٧ من الحواجز الخرسانية ، ورفع ما يقارب ١٧٨٧٠ م3 من مخلفات البناء والهدم, إضافة إلى معالجة أكثر من 3673م 2من الكتابات المشوهة على الجدران، و رفع١١٧ مركبة تالفة و مهملة ، ومعالجة ٥٥٤ حاوية نفايات .

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