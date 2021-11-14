الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رياضيون حصلوا على الجنسية السعودية بموافقة سامية..تعرف عليهم

رياضيون حصلوا على الجنسية السعودية بموافقة سامية..تعرف عليهم
0

تواصل- فريق التحرير:

شملت القائمة التي حصلت على الجنسية السعودية بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على أسماء 3 لاعبين بارزين من المقرر أن ينضموا إلى صفوف المنتخب الوطني.

وحسب صحيفة «الرياضية» فإن قائمة الأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية إثر صدور الموافقة الملكية الخميس الماضي، احتوت على ثلاثة من الأسماء البارزة في الرياضة، كان لهم إسهامات واضحة في كرة القدم.

وشملت الأسماء، عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد، لاعب كرة قدم محترف في الدوري السعودي في نادي النصر، من مواليد البلاد، ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات.

كما ضمت القائمة مختار بن علي عبد الله شيخ لاعب كرة قدم محترف في الدوري السعودي في نادي النصر وهو من مواليد السعودية، وكان محترفًا في الدوري الإنجليزي في نادي تشيلسي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وضمت القائمة أيضا هارون بن موسى بن كمارا لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي الاتحاد، وهو من مواليد السعودية، وسبق له تمثيل منتخب البلاد على مستوى الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول.

مواد ذات صلة

بعد منح 15 شخصية الجنسية.. هل تم فتح باب الطلبات؟ مصادر تكشف مفاجأة

بعد منح 15 شخصية الجنسية.. هل تم فتح باب الطلبات؟ مصادر تكشف مفاجأة

منح الجنسية السعودية لـ10 أسماء بارزة في عالم الاستثمار والتقنية.. تعرف على أسمائهم

منح الجنسية السعودية لـ10 أسماء بارزة في عالم الاستثمار والتقنية.. تعرف على أسمائهم

5 أسماء بارزة تم منحهم الجنسية السعودية اليوم..تعرف عليهم

5 أسماء بارزة تم منحهم الجنسية السعودية اليوم..تعرف عليهم

صدور الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة

صدور الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>