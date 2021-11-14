رياضيون حصلوا على الجنسية السعودية بموافقة سامية..تعرف عليهم

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شملت القائمة التي حصلت على الجنسية السعودية بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على أسماء 3 لاعبين بارزين من المقرر أن ينضموا إلى صفوف المنتخب الوطني.

وحسب صحيفة «الرياضية» فإن قائمة الأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية إثر صدور الموافقة الملكية الخميس الماضي، احتوت على ثلاثة من الأسماء البارزة في الرياضة، كان لهم إسهامات واضحة في كرة القدم.

وشملت الأسماء، عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد، لاعب كرة قدم محترف في الدوري السعودي في نادي النصر، من مواليد البلاد، ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات.

كما ضمت القائمة مختار بن علي عبد الله شيخ لاعب كرة قدم محترف في الدوري السعودي في نادي النصر وهو من مواليد السعودية، وكان محترفًا في الدوري الإنجليزي في نادي تشيلسي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وضمت القائمة أيضا هارون بن موسى بن كمارا لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي الاتحاد، وهو من مواليد السعودية، وسبق له تمثيل منتخب البلاد على مستوى الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول.