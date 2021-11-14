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انفجار سيارة يهز «ليفربول» وسقوط قتيل ومصاب

انفجار سيارة يهز «ليفربول» وسقوط قتيل ومصاب
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تواصل- وكالات:

اهتزت مدينة ليفربول شمال غرب بريطانيا، على وقع انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وأعلنت شرطة ميرسيسايد، في بيان، اليوم الأحد “نؤكد أنه في تمام الساعة 10:59 صباحا ،بتوقيت لندن، تلقينا تقارير حول انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء في مركز مدينة ليفربول، للأسف، نؤكد وفاة شخص، ونقل آخر للمستشفى لتلقي العلاج”.

وأضاف البيان “نبقى منفتحين على كل الاحتمالات التي أدت للانفجار، ولكن نظراً للطريقة التي وقع بها الانفجار، فإن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق بالحادث”.

وتابع البيان أنه “لم يتم إعلان بعد أن سبب الحادث عمل إرهابي”.

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