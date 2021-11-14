«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير إدارة الموارد البشرية للقطاعات المؤسساتية.
(Corporate Affairs BP Director)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال، الموارد البشرية.
– ما لا يقل عن (8) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
2- مدير حساب.
(Junior Account Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات المبيعات، التسويق.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
3- مدير شعبة إدارة التقارير.
(Reports Management Section Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات احصاء، المالية، إدارة الأعمال.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
4- كبير محللي الاعلام.
(Senior Media Analyst)
– درجة البكالوريوس في تخصصات تسويق، علاقات عامة، إدارة أعمال.
– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
5- مشرف استخراج البيانات.
(Data Mining Supervisor)
– درجة البكالوريوس في تخصصات اقتصاد، إدارة أعمال.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC)، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).