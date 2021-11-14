«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير إدارة الموارد البشرية للقطاعات المؤسساتية.

(Corporate Affairs BP Director)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال، الموارد البشرية.

– ما لا يقل عن (8) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- مدير حساب.

(Junior Account Manager) – درجة البكالوريوس في تخصصات المبيعات، التسويق.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة. 3- مدير شعبة إدارة التقارير.

(Reports Management Section Manager) – درجة البكالوريوس في تخصصات احصاء، المالية، إدارة الأعمال.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

4- كبير محللي الاعلام.

(Senior Media Analyst)

– درجة البكالوريوس في تخصصات تسويق، علاقات عامة، إدارة أعمال.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة ذات الصلة.