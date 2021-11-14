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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير إدارة الموارد البشرية للقطاعات المؤسساتية.
(Corporate Affairs BP Director)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال، الموارد البشرية.
– ما لا يقل عن (8) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- مدير حساب.
(Junior Account Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات المبيعات، التسويق.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

3- مدير شعبة إدارة التقارير.
(Reports Management Section Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات احصاء، المالية، إدارة الأعمال.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

4- كبير محللي الاعلام.
(Senior Media Analyst)

– درجة البكالوريوس في تخصصات تسويق، علاقات عامة، إدارة أعمال.
– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

5- مشرف استخراج البيانات.
(Data Mining Supervisor)

– درجة البكالوريوس في تخصصات اقتصاد، إدارة أعمال.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC)، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

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