لمن ينامون بعد منتصف الليل.. احذر من إصابتك بهذه الأمراض

تواصل- وكالات:

توصلت دراسة جديدة إلى أن النوم بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساء يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

حيث نشرت مجلة القلب الأوروبية ، عن باحثين أن من يذهبون إلى النوم في وقت متأخر – في منتصف الليل أو بعد ذلك – لديهم مخاطر أعلى بنسبة 25 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأقرانهم الذين ذهبوا إلى الفراش بين العاشرة والحادية عشرة ليلاً.

تستند هذه الدراسة إلى البيانات التي تم جمعها على مدار 7 أيام حول عادات النوم والنوم والاستيقاظ لأكثر من 88000 مشارك.

وحسب الدراسة، فإنه بالنسبة لأولئك الذين هم في مكان ما في الوسط، ويميلون إلى النوم بين الساعة 11 مساء ومنتصف الليل، كان خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى بنسبة 12 % مقارنة بمن ينامون بين العاشرة والحادية عشرة.

ومن النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام التي توصل إليها الباحثون أن الخطر يتربص أيضا بالنسبة لأولئك الذين ينامون في وقت مبكر، ويرتفع الخطر بنسبة 24 % لأولئك الذين ينامون قبل الساعة العاشرة مساء، مما يعني أنه إذا كنت ترغب في استغلال وقت نومك لصالح صحة قلبك في المستقبل، فلديك فترة زمنية محدودة للغاية ومحددة للنوم كل ليلة.