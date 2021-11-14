وظائف شاغرة في «تقويم التعليم» لحملة الماجستير بمدينة الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير للعمل بمجال القياس والاختبارات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي اختبارات وقياس أحياء.

المؤهلات والخبرات:

– مؤهل لا يقل عن ماجستير في الأحياء.

– خبرة 5 سنوات في مجال التعليم العام أو الجامعي في مجال التخصص ووجود خبرة سابقة في أعمال الهيئة.

– المعرفة المهنية الأساسية في مجال الاختبارات والقياس.

الدور الوظيفي:

– المشاركة في تصميم الاختبارات بأنواعها المختلفة.

– تنفيذ الاختبارات وضمان سريتها وتحليل نتائجها.

– إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال الاختبارات والقياس وحفظها.

– ترجمة ومواءمة الاختبارات الدولية والمساهمة في بنائها.

– حضور اللقاءات الدولية لإتمام إجراءات الاختبارات الدولية حسب مراحلها.

عن الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

– رابط التقديم اضغطهنا