شاهد..جاهزية عالية لقوات المملكة في مناورات «رماية الخليج»

تواصل- فريق التحرير:
أوضحت وزارة الدفاع استمرار مناورات تمرين رماية الخليج 2021 بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الكويتية وقوة سبارتن الأمريكية في ميادين الأديرع بالكويت.
تأتي المناورات إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.
ونشرت الوزارة صورًا ومقطع فيديو تظهر الجاهزية العالية لقوات المملكة المشاركة في المناورات:
https://twitter.com/modgovksa/status/1459890390891483142