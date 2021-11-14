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علاج الإصابة بالخرف بنظام غذائي.. تعرّف عليه

علاج الإصابة بالخرف بنظام غذائي.. تعرّف عليه
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تواصل – وكالات :

أكدت دراسة علمية جديدة فاعلية النظام الغذائي المضاد للالتهابات في تقليل فرص الإصابة بالخرف بمقدار الثلث حيث يعتمد النظام بشكل أساسي على تناول الفاكهة والخضراوات والبقوليات والشاي والقهوة، والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مركبات نباتية صحية قد تساعد في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالعمر في الجسم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، وفقاً للدراسة التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الدكتور نيكولاوس سكارميس، كبير مؤلفي الدراسة إن هذه النتائج تشير إلى أنه يمكن للناس حماية أدمغتهم من خلال الاهتمام بشكل أكبر بتناول الطعام الصحي، خصوصاً الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفاكهة والخضراوات، وتجنب المزيد من الأطعمة المسببة للالتهابات مثل تلك التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

واكتشف باحثون في جامعة “كابوديستريان” بأثينا، أن الأشخاص الذين استهلكوا نحو 20 قطعة من الفاكهة و19 حصة من الخضراوات وأربع حصص من البقوليات و11 كوباً من القهوة أو الشاي في الأسبوع في المتوسط كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الثلث، بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من هذه الأطعمة.

يذكر أن واحد من كل 14 شخصاً فوق سن 65 عاماً يعاني من الخرف، فيما يؤثر المرض على واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.

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