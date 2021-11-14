فريق بحثي يبتكر جهازاً يحول الهواء إلى ماء صالح للشرب

تواصل – وكالات:

قام فريق بحثي من شركة Watergen العالمية، والمختصة بتطوير تقنيات تصنع من الهواء، بابتكار جهازا قادرا على تحويل الهواء إلى ماء صالح للشرب.

وصمم باحثو الشركة، التقنية الجديدة، من جهاز قابل للحمل بسهولة، والتنقل في أي مكان، وأطلقوا عليه اسم Mobile Box، حيث يتشابه حجمه، مع حجم مولد كهربائي محمول، بحسب سبوتنيك.

وأشار موقع “طنيو أتلاس” إلى أن جهاز Mobile Box يستخدم الكهرباء لسحب الماء من الهواء في محيطه، ويمكنه إنتاج 20 لترا من الماء النقي الصالح للشرب كل يوم.

ويعمل من خلال توصيله بمنفذ السيارة بجهد 12 أو 220 فولت، حيث تمتص المروحة في الجهاز هواء محيطه، عن طريق نظام فلتر.

ثم تستخرج الماء من الهواء باستخدام تقنية التبديل الحراري الحاصلة على براءة اختراع، والتي تستخرج الماء من خلال التكثيف، ومن ثم تعالجها من خلال مراحل متنوعة من نظام الفلترة، والتي تتضمن تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وبعد ذلك تنقل الماء إلى خزان.