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تنبيه مهم من مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة بشأن طريق الحرمين.. استخدموا الطرق البديلة

تنبيه مهم من مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة بشأن طريق الحرمين.. استخدموا الطرق البديلة
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات بشأن طريق الحرمين، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وطالب المركز في تنبيهه، باستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب تجمع مياه الأمطار، مشيراً إلى أنه يجري التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية.

كما أعلن المركز، أنه تم فتح طريقنفق الطير (غرب جامعة الملك عبدالعزيز ) باتجاه الشمال، وذلك بعد سحب تجمعات مياه الأمطار.

وشهدت العاصمة المقدسة وجدة اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

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