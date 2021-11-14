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4.3 مليار حجم التداول.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً في تعاملات اليوم

4.3 مليار حجم التداول.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً في تعاملات اليوم
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الأحد مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت سهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقة.

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