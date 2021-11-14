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«الصناعات العسكرية» تعلن عن صفقات استحواذ محلية وخارجية قريباً

«الصناعات العسكرية» تعلن عن صفقات استحواذ محلية وخارجية قريباً
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصناعات العسكرية، اليوم، أنها ستعلن عن صفقات استحواذ محلية وخارجية في القريب العاجل، وذلك على هامش افتتاح محافظ الهيئة أحمد العوهلي جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض دبي للطيران.

وأكد العوهلي حسب صحيفة “الوطن”، أن المعرض يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران الذي يشهد نهضة كبيرة وتطوراً ملحوظًا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح أن مشاركة الهيئة في المعرض تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال إيجاد الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال، وتبادل المعارف والخبرات، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية بما في ذلك مجالات الطيران العسكرية، إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

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