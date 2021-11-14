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متحدث «الصحة» يكشف عن اللقاحات المعتمدة للجرعة التنشيطية الثالثة (فيديو)

متحدث «الصحة» يكشف عن اللقاحات المعتمدة للجرعة التنشيطية الثالثة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن لقاحي “فايزر” و”موديرنا” هما اللقاحان المعتمدان للجرعة التنشيطية الثالثة بالمملكة.

من جهة أخرى، أوضح العبدالعالي، أن فيروس كورونا عاد للانتشار في عدد من دول العالم، بسبب عدم تلقي الجرعة “التنشيطية” الثالثة من اللقاح.

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب عودة تفشي الفيروس في هذه الدول، التراخي والتساهل في عدم التقيد في الاجراءات الاحترازية، أو تم رفعها بشكل متسارع دون وجود دراسة لها بشكل جيد.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 73 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

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