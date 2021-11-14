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بالفيديو.. مقتل 37 من عناصر مليشيا الحوثي في اشتباكات مع الجيش اليمني

بالفيديو.. مقتل 37 من عناصر مليشيا الحوثي في اشتباكات مع الجيش اليمني
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقتل ٣٧ من مليشيا الحوثي كحصيلة أولية في الاشتباكات مع الجيش اليمني.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله، قتلى الحوثيين ملقاة على الأرض، وسط تكبيرات جنود الجيش اليمني بعد الانتصارات التي حققوها في الاشتباكات الدائة مع عناصر مليشيا الحوثي.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ ٢٢ عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأسفرت العمليات عن مقتل 80 إرهابيا وتدمير 19 آلية عسكرية حوثية.

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