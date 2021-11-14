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قرار جديد من «التعليم» بشأن صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية

قرار جديد من «التعليم» بشأن صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في أوقاتها المحددة، وضمان سرعة وسهولة إنجازها.

وعزّزت وزارة التعليم آليات العمل على صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية، والتحوّل بشكل تدريجي من النظام السابق إلى النظام المطوّر في “نور”، وكذلك التأكد من صحة جميع المدخلات والمخرجات، ومعالجة التحديات.

وسجلت المدارس في كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت في نظام نور، وقامت باعتماد البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها من إدارات خدمات الطلاب بإدارات التعليم، وكذلك فحص واختبار النظام في البيئتين الافتراضية والفعلية، وجاهزيته للصرف والتأدية عليه.

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