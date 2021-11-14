بالفيديو.. سيف الإسلام القذافي يترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة الليبية

تواصل – وكالات:

قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أوراق ترشحه، اليوم، لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم.

وشهد فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات.

وكان مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أكد لـ”رويترز”، تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.