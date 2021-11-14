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«كفى عبثا مع دول الخليج».. الراعي يخرج عن صمته ويوجه رسالة موجعة للساسة اللبنانيين

«كفى عبثا مع دول الخليج».. الراعي يخرج عن صمته ويوجه رسالة موجعة للساسة اللبنانيين
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تواصل- فريق التحرير

وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رسالة موجعة لمن يمارسون العمل السياسي في لبنان.

وأضاف من خلال موعظة دينية أن من يتعاطون العمل السياسي، يمتهنون إفقار المواطنين بدلا من محاربة الفقر.

ونقلت عنه وسائل إعلام لبنانية أنه من المؤسف أن نرى مسؤولين يتلكأون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج.

وأوضح أن هذا البطء في حل الأزمة، يتم في وقت يدخلنا في استنزاف اقتصادي ومعيشي يجتاح اللبنانيين.

وتابع قائلا: “لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين وأن يساهم في اضطراب العلاقة مع الخليج ويعطل عمل الحكومة.

ونوه الراعي أن الكرامة لا تعني العناد إنما بالحكمة وطيب العلاقة مع دول الخليج الشقيقة ودورها كان دائما ايجابيا وموحدا.

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