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قصة كفاح  ورحلة إيمانية.. مسجد بالكامل تحت الأرض تخفيا من الاستعمار الفرنسي

قصة كفاح  ورحلة إيمانية.. مسجد بالكامل تحت الأرض تخفيا من الاستعمار الفرنسي
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تواصل- فريق التحرير

أعاد نشطاء ومدونون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسجد الموحدين، الذي بني  بالكامل تحت الأرض ، للتخفي من الاستعمار الفرنسي، لأجل أداء الصلوات والعبادة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن المسجد بني في ثلاثينات القرن الماضي، والذي بناه العلامة محمد بن محروس في ولاية البيض بمنطقة الرقاصة بالجزائر.

وقد بنى العلامة الرباني بن محروس المسجد في منطقة الموحدين تحت الأرض على بعد 6 أمتار، لأجل تعليم القرآن واللغة العربية، حيث كانت فرنسا تحاربها على نطاق واسع في الدول العربية، التي قامت باستعمارها.

العالم الرباني بن محروس حفر المسجد بالكامل عبر الفأس والقدوم، حيث لا تزال أرضيته من التراب وسقفه من الحجارة، وتقام فيه الصلوات ودراسة القرآن وتعليم اللغة العربية إلى اليوم.

كما قسم العالم الرباني المسجد إلى غرف، وحتى لا تصل إليه فرنسا، فقد حفر بئرا في المسجد ليوهم القوات الفرنسية أنه يقوم بحفر بئر وليس إقامة  وبناء مسجد.

 

 

 

 

 

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