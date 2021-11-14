«ضرب بالأسلاك وصعق بالكهرباء».. مأساة المهاجرين على حدود بيلاروسيا

تواصل – وكالات:

أكد مهاجرون تعرضهم للاعتداء والضرب على جانبي الحدود البيلاروسية، وذلك خلال محاولتهم العبور نحو ليتوانيا.

وقالوا إن قوات الكوماندوز في ليتوانيا أخذت مجموعة من المهاجرين إلى مكان ناءٍ، ثم بدأوا في ضربهم بالعصي والأسلاك البلاستيكية وصدمهم بمسدسات الصعق الكهربائي، حسب شهادات نقلتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وتلقى المهاجر العراقي، “هجار” (37 سنة)، لكمة تركت أثرها في وجهه، ومع ذلك فقد كان كل ذلك مجرد الفصل الأول من محنته. وتابع: “قالوا ليس لك حق في المجيء إلى بلدنا..أنت تقذِّر بلادنا”.

وأشار إلى أن أفراد قوات الكوماندوز الليتوانية، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، أخذوا هواتف المهاجرين وأنذروهم بأنهم التقطوا مقاطع فيديو لهم، وأنهم سيتعرضون للضرب على نحو أشد بكثير إذا تجرأوا على العودة.

محنة صحفي يريد اللجوء

من مدينة السليمانية، في إقليم كردستان العراق، قال الصحفي ريبين سيروان، إنه ذهب أيضاً إلى بيلاروسيا، حيث صعقه ضباط الشرطة البيلاروسية وضربوه في أثناء ترحيله الأسبوع الماضي.

يقول سيروان: “صعقوني على سلم الطائرة وأخذوا هاتفي، لأنني كنت أصور تقارير مباشرة”.

كما أضاف سيروان (29 سنة)، أنه تلقى تهديدات في عمله بكردستان، ومن ثم خطط لتقديم طلب لجوء في بيلاروسيا.

لكن بدلاً من سماع ادعائه، عمدت السلطات البيلاروسية، على حد قوله، إلى وضعه على متن طائرة، متجهة ليس إلى العراق بل إلى سوريا. وقال إن الشرطة احتجزته في سوريا 4 أيام قبل السماح له بالعودة إلى العراق.