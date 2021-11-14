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«المرور» تحذر قائدي المركبات من مخالفة أثناء هطول الأمطار.. تصل عقوبتها لـ10 آلاف ريال

«المرور» تحذر قائدي المركبات من مخالفة أثناء هطول الأمطار.. تصل عقوبتها لـ10 آلاف ريال
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من مخالفة أثناء هطول الأمطار تصل عقوبتها لـ10 آلاف ريال.

وقالت الهيئة عبرحسابها في “تويتر”: “إن المجازفة في عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية تتراوح عقوبتها من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مختلفة.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح وجريان للسيول منها تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة .

 

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