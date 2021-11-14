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بالفيديو.. شاب يقف على حافة نافذة وينقذ طفلاً من حريق مروع

بالفيديو.. شاب يقف على حافة نافذة وينقذ طفلاً من حريق مروع
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لشاب ينقذ طفلاً من حريق شب في شقتهم .

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقف على حافة نافذة بالطابق الرابع ليلتقط طفلا من الطابق الخامس العلوى بسبب نشوب حريق بالشقة لينقذه من الموت.

من جانبه، كشف الشاب محمد عثمان، منقذ الطفل، تفاصيل الواقعة قائلاً بحسب “العربية نت”، إنه يعمل مساعداً لصيدلي في صيدلية بحي الكرامة بالعبور الجديدة بمحافظة القليوبية، مضيفاً أنه وخلال تواجده في عمله مساء الجمعة سمع صراخا واستغاثات من شقة بالطابق بالخامس في العقار المقابل للصيدلية.

وقال إنه ودون تردد هرع لمكان الحريق وسمع استغاثة الأسرة بتعرض طفلها للاختناق ويكاد يلقى حتفه جراء الحريق، مشيراً إلى أنه وقف على سور نافذة الشقة وطلب من الأسرة إلقاء طفلها له، وسط مخاوف الجميع، لكنه طمأنهم بقدرته على الثبات والتوازن وتفادي السقوط ونجح بالفعل في التقاط الطفل والدخول به للشقة السفلية.

وأضاف أنه لم يتمكن من تكرار ما فعله مع الطفل مع باقي أفراد الأسرة، لكون الطفل خفيف الوزن ويسهل إنقاذه، مشيرا إلى أن قوات الإطفاء وصلت سريعا وتمكنت من إخماد النيران وإنقاذ باقي أفراد الأسرة .

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التعليقات (٦)اضف تعليق

  1. ٦
    زائر

    هكذا الأرواح الشفافة تذهب لتحلق تحت عرش ربها .. رحمهما الله جميعا .

  2. ٥
    ابو طيف الشهري

    شيئان فقط يجعلانك تفقد طعم الحياة :
    المرض
    والغربه

  3. ٤
    زائر

    انا لله وانا اليه راجعون

  4. ٣
    زائر

    انا لله وانا اليه راجعون … الله يصبر أهله

  5. ٢
    ماهر

    الله يرحمهم ويغفرل لهم والمؤمنين والمؤمنات.

  6. ١
    زائر

    فراق