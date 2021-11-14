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«شؤون الحرمين» تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

«شؤون الحرمين» تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي
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تواصل- فريق التحرير

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للتعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة.

وتهدف رئاسة الحرمين، لتنفيذ مشروع يستهدف إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي.

وكان  أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، قد وجه في يوليو 2015 بدراسة ظاهرة كثرة الأطفال صغار السن في مصليات المسجد النبوي الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات.

وجاء ذلك بسبب تتعالى أصوات بعضهم بالبكاء، مما يفقد روح الطمأنينة في المكان المطهر.

وبحسب “الوطن”، فقد أوضح الباحث علاء الدين عادل ألفي من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أن الدراسة تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية لمرتادي المسجد النبوي وتمكينهم من أداء الصلاة والزيارة في سهولة وطمأنينة.

كما نوّه لإيجاد مكان مناسب لحضانات ليتمكن ذوو الأطفال من إبقاء أطفالهم فيها والتوجه إلى المسجد النبوي.

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