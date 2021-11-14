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بشرى سارة.. دراسة حديثة تكشف عن دواء ينهي معاناة مرضى الكلى

بشرى سارة.. دراسة حديثة تكشف عن دواء ينهي معاناة مرضى الكلى
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تواصل – فريق التحرير:

زف المدراء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا “أن أتش أس” بشرى سارة لمرضى الكلى على مستوى العالم وذلك بعد اكتشاف دواء مخصص لمرض السكري من المتوقع أن يحدث ثورة في علاج مرض الكلى، مما ينهي معاناة عشرات الآلاف من المرضى ويجنبهم عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء، وإنقاذ المئات سنويا.

وأكد خبرء الهيئة منحهم حق تناول دواء الـ”داباغليفلوزين” الذي يحمل الاسم التجاري “فوركسايجا”، لنحو 91 ألف مريض في البلاد وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” اليوم الأحد.

يأتي هذا بعد دراسة حديثة كشفت أن تناول جرعة يومية من الدواء تقلل من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39 بالمئة مما يعد أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاما.

ونقلت “سكاي نيوز ” عن غراهام ليبكين الطبيب البريطاني والأمين العام لجمعية متخصصة في رعاية مرضى الكلى في بريطانيا، قوله : “هذا الدواء يمثل فرصة جديدة ومثيرة للمرضى” مضيفا أن الدواء الجديد يمكن أن يبطئ استفحال المرض، متوقعا أنه سيقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى أو زراعة كلى.

فيما أظهرت نتائج التجارب السريرية التي أجريت على نحو 5 آلاف شخص ونشرت في دورية نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين العلمية أن الكثير من المرضى استفادوا من الدواء.

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