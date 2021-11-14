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جورج قرداحي يتحدى الحكومة ويحرق لبنان.. بيان جديد بإعادة هيكلة وزارة الإعلام

جورج قرداحي يتحدى الحكومة ويحرق لبنان.. بيان جديد بإعادة هيكلة وزارة الإعلام
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تواصل – فريق التحرير

في تحدٍ جديد للحكومة اللبنانية ومحاولة لإغراق الشعب اللبناني في الأزمات المستمرة، يواصل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عناده، حيث وجه بيانا بضرورة إعادة هيكلة وزارة الإعلام.

ونشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف البيان وعلقت عليه بالقول: “جورج قرداحي يتوجه لإعادة هيكلة وزارة الإعلام ويفصل الرافضين للقيود التي فرضها على حرية التعبير..”.

وجاء في البيان الذي وجهه قرداحي لإعادة هيكلة وزارة الإعلام مخاطبا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: “أتقدم باعتراضي وامتعاضي الشديدين لمحاولات إجباري على تقديم الاستقالة، مضيفاً أن بعض الموظفين تعمدوا تسريب خطاباته السرية مؤخرا لمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد قرداحي في خطابه أنه سيقوم بإعادة هيكلة وزارة الإعلام، كما أن الوزارة ستقوم بمعاقبة الموظفين الذين ثبت تورطهم في بعض التجاوزات بالفصل والعقاب، عن العمل أو النقل، بحسب المخالفة التي ارتكبها.

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