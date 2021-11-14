اختراق بريد «إف بي آي» وعشرات الآلاف من الرسائل.. ماذا يحدث

تواصل- وكالات:

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أن قراصنة متسللين اخترقوا نظام بريد إلكتروني تابعا لمكتب التحقيقات، أمس وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وحسب بيان لـ”إف بي آي” فإن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة جاءت من عنوان بريد إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات ورغم أن الأجهزة التي تأثرت بالحادث تم إيقافها بسرعة عند اكتشاف المشكلة وأن المكتب ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية على علم بالحادث.

من جانبها، قالت منظمة “سبامهوس بروجكت” التي تتعقب التهديدات الإلكترونية، على حسابها في “تويتر”، إن المتسللين أرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر من هجمات إلكترونية محتملة.