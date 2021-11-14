ليست مقاتلة حربية.. طائر يحلق لأكثر من 12 ألف كيلومتر دون توقف

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وصف طائر البقويقة السلطانية، بأنه يمتلك ديناميكية هوائية، تشبه المقاتلات النفاثة، حيث يمكنه التحليق دون توقف لأكثر من 12 ألف كيلومتر.

ونشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أنه تم تعقب الطائر من خلال جهاز وضع عليه سابقا يعمل بالطاقة الشمسية ويرسل إشارات للأقمار الصناعية.

وأضافت أنه تم تعقب الطائر في رحلة بدأت من جنوب غربي ألاسكا في اتجاه أراضيه الصيفية بنيوزيلندا يوم 17 سبتمبر 2021.

وكشف الجهاز أنه حط في مدينة تويد هيدز، على بعد نحو 800 كيلومتر شمال سيدني، وذلك بعد أن واجه رياحا قوية فوق المحيط الهادئ جنوب فيجي، دفعته لتغيير وجهته إلى أقصى الغرب باتجاه أستراليا.

ونوهت الصحيفة أن ذلك يعني أنه حلق بلا توقف لمسافة 13.048 كيلومتر، لتكون رحلته بذلك أطول رحلة طيران مستمر مسجلة لطائر بري على الإطلاق.

وقد شبه الخبراء الطائر بالمقاتلات النفاثة بفضل أجنحته الطويلة المدببة وشكله المصقول.